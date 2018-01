Cant pakt niet-noodzakelijke zege in Hoogerheide, twee WK-favorietes geven op na zware valpartij

NASTY crash for PFP and Neff. Hoping for a quick recovery for both. #Hoogerheide pic.twitter.com/kt76VA53yr

Sanne Cant heeft ook de laatste Wereldbekermanche van het seizoen op haar naam geschreven. De uittredende wereldkampioene bij de vrouwen won voor de Italiaanse Eva Lechner en de Britse Evie Richards. In de achtergrond ging het goed mis voor twee favorietes voor het WK van volgende week: Pauline Ferrand-Prévot en Jolanda Neff gingen hard tegen de grond.

Cant en Lechner trokken samen al vroeg op avontuur, waarna Cant de Italiaanse kampioene iets na halfweg achterliet. De wereldkampioene kon zo onbedreigd naar haar vijfde zege in negen Wereldbekermanches rijden. De zege maakte voor onze landgenote geen groot verschil, want Cant had zich vorige week in Nommay immers al verzekerd van de eindzege in de Wereldbeker.

In de achtergrond liep de strijd om de derde plaats faliekant af voor twee van de drie gegadigden: Evie Richards, Pauline Ferrand-Prévot en Jolanda Neff streden lang met elkaar om het laatste plekje op het podium, tot Ferrand-Prévot en Neff allebei op een schuine helling onderuit schoven. Beide dames moesten de strijd staken, Ferrand-Prévot greep naar de ribben en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zou niets gebroken hebben. Het tweetal geldt als mogelijke favorieten voor het WK in Valkenburg van volgende week: Ferrand-Prévot won de regenboogtrui al eens in 2015, terwijl de Zwitserse Neff regerend wereldkampioene mountainbiken is.

Foto: Photo News

Cant: “Wil mijn trui niet afstaan”

“Ik was met een beetje twijfel gestart”, aldus de wereldkampioene, “maar deze prestatie geeft wel vertrouwen met het oog op het WK. Ik ben niet al te gek van start gegaan, precies omdat ik ziek was geweest en toch even eerst wilde zien hoe mijn lichaam reageerde op de inspanningen. Het tempo van Lechner kon ik al bij al gemakkelijk volgen en vanaf halfweg cross voelde ik me echt in goede doen, kon ik een gaatje slaan en dat tempo volhouden. Vooraf had ik dat niet verwacht, dus ik ben natuurlijk heel blij met deze zege en het gevoel dat ik overhoud. Dit geeft vertrouwen voor het WK, want ik zou die trui liever niet afstaan.”

Cant miste door haar ziekte de mini-stage van de Belgische ploeg in Valkenburg. “Dat is jammer” vond ze, “maar het was beter om thuis te blijven. Ik was echt wel ziek en had last van de luchtwegen, voelde me heel moe, het was zo’n een beetje een combinatie van alles. Geen griep, daarvoor was het niet erg genoeg, maar ik was in elk geval niet fris genoeg om te trainen en heb toch drie dagen stilgezeten. Pas donderdag zat ik weer op de fiets, maar gelukkig voel ik er nu niets meer van af en kan het vizier op het WK.”

Ferrand-Prévot: “Stevige meid”

“Ik denk dat ik een stevige meid ben”, schreef de onfortuinlijke Pauline Ferrand-Prévot na de wedstrijd op Twitter. “Er blijkt niets gebroken na mijn zware val. Ik heb gewoon veel pijn in mijn ribben. De komende dagen zullen een beetje hectisch worden, maar ik ben zeker en vast van de partij op het WK zaterdag en ik zal zo hard knokken als ik kan. Hard werk loont altijd. Ik hoop dat alles goed gaat met Jolanda Neff.”

I guess I’m a solid girl. Nothing broken after a hard crash. Just a lot of pain in my ribs! The upcoming days will be maybe a bit hectic, but for sure I will be in the worlds on Saturday and I will fight as much as I can. Hard work always pay.

My best wishes to @jolandaneff — PFP (@FERRANDPREVOT) 28 januari 2018

Uitslag:

1. Sanne Cant in 47’31”

2. Eva Lechner +10”

3. Evie Richards +19”

4. Marianne Vos +51”

5. Kaitlin Keough z.t.

6. Alice Arzuffi +52”

7. Christine Majerus +54”

8. Nikki Brammeier +57”

9. Ceylin Del Carmen Alvarado +1’08”

10. Maud Kaptheijns +1’22”

Eindstand Wereldbeker:

1. Sanne Cant - 608 punten

2. Kaitlin Keough - 501

3. Eva Lechner - 476

4. Nikki Brammeier - 401

5. Katie Compton - 400

6. Katerina Nash - 396

7. Helen Wyman - 393

8. Ellen Van Loy - 375

9. Maud Kaptheijns - 351

10. Sophie de Boer - 337