Trump verzekert Afrikanen van “klotelanden” van zijn “diepste respect”

In een brief aan de Afrikaanse leiders heeft de Amerikaanse president Donald Trump verzekerd dat de Verenigde Staten “het diepste respect” hebben voor de Afrikanen, zo is uit diplomatieke bronnen vernomen. Trump kreeg twee weken geleden bakken kritiek over zich heen omdat hij tijdens een onderhoud in het Witte Huis Afrikaanse landen als “shithole countries” zou hebben bestempeld. De president ontkende dat hij die woorden had gebruikt.

De staatshoofden van de Afrikaanse Unie zitten zondag en maandag bijeen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Naar aanleiding van die bijeenkomst stuurde Trump donderdag een brief aan de Commissie van de Afrikaanse organisatie. Chris Meade, een diplomaat van de Amerikaanse vertegenwoordiging bij de Afrikaanse Unie, bevestigde het bestaan van de brief, zonder in te gaan op de inhoud.

“De Verenigde Staten hebben diep respect voor de partnerschappen en waarden die we delen met de Afrikaanse Unie, haar lidstaten en burgers over het hele continent. Ik wil onderstrepen dat de Verenigde Staten diep respect hebben voor de Afrikanen”, verzekert Trump. “Onze soldaten vechten zij aan zij om terroristen te verslaan” en “we werken samen om vrije, rechtvaardige en wederkerige handel te versterken”, luidt het nog.

Naar het incident rond “shithole countries” verwijst Trump niet. Wel geeft hij in de brief aan dat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson in maart naar het continent afreist. Het wordt voor Tillerson zijn eerste bezoek aan Afrika sinds hij begin vorig jaar het State Department in handen kreeg. Trump zelf kijkt er naar eigen zeggen naar uit om Afrikaanse leiders te ontvangen in het Witte Huis.

Trump zou op 12 januari tijdens een bijeenkomst met senatoren in het Oval Office Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen “shithole countries” genoemd hebben. Een dag nadien eisten de ambassadeurs van 54 Afrikaanse lidstaten van de Verenigde Naties excuses. Mogelijk zullen de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie in Ethiopië een verklaring goedkeuren waarin ze de woorden van Trump veroordelen. (