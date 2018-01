Weer moddert nog enkele dagen aan

Het weer blijft de komende dagen wisselvallig. Zondagnamiddag en maandag is het overwegend grijs, maar zacht voor de tijd van het jaar met maxima in de buurt van 12 graden. We moeten er wel een matige tot soms vrij krachtige wind bijnemen, met morgen kans op rukwinden rond 60 km per uur. Dat meldt het KMI.

Zondagnamiddag kan er vooral in het westen van het land hier en daar een streepje blauw verschijnen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon grijs. Daarbij is ook af en toe wat gemiezer mogelijk. Het is wel zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 7 en 10 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 11 en 13 graden elders.

Ook maandag wordt een grijze dag. Op het einde van de namiddag begint het te regenen in het noordwesten van het land. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 10 en 12 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit westzuidwest tot zuidwest met rukwinden tot 60 km per uur. Aan zee waait hij vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 70 km per uur.

Dinsdagochtend is er eerst kans op aanvriezende mistbanken. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en rustig bij een zwakke wind uit west, krimpend naar zuidwest. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 graden over het westen en het centrum.

Woensdag krijgen we veel wolken en perioden van regen of buien. Mogelijk wordt het in de namiddag droger over de noordwestelijke landshelft. De maxima worden tijdens het eerste deel van de dag genoteerd en liggen tussen 6 en 10 graden; in de namiddag daalt het kwik enkele graden.

Donderdag verwachten we wisselend tot zwaarbewolkt weer met enkele regenbuien. Plaatselijk en vooral dan in de Ardennen hebben de buien soms een winters karakter. De maxima schommelen tussen 2 en 7 graden. Er waait een stevige westenwind.

Vrijdag blijft het, op een paar lokale buien na, lange tijd overwegend droog met enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe en op het einde van de dag gaat het regenen vanaf het westen.

Zaterdag en zondag verwachten we winderig weer met meestal veel wolken en perioden van regen of buien. In Hoog-België is de neerslag soms winters. De maxima liggen in de meeste streken rond 6 of 7 graden.