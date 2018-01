Megaproces tegen Nederlandse topcrimineel start in ‘streng beveiligde bunker’

Ruim drie jaar na zijn aanhouding in december 2014 en na veertien inleidende zittingen start de rechtbank in Amsterdam maandag 5 februari met de inhoudelijke behandeling van het megaproces tegen topcrimineel Willem Holleeder. Plaats van handeling: de streng beveiligde ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp. Op de lijst met aanklachten: een reeks onderwereldmoorden, pogingen daartoe en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het Nederlandse gerecht ziet de 59-jarige Holleeder, die eerder al veroordeeld werd voor de ontvoering van biermagnaat Alfred Heineken en de jarenlange afpersing van vastgoedman Willem Endstra, als brein achter de mislukte moordaanslag op crimineel John Mieremet (2002), de moord op zijn voormalige ‘bloedgabber’ Cor van Hout (2003), de moord op Endstra (2004), de moord op Mieremet (2005), de moord (dezelfde dag) op vastgoedman Cees Houtman (2005) en de liquidatie van kroegbaas Thomas van der Bijl.

Daarnaast wordt Holleeder de dood verweten van Robert ter Haak, die omkwam in dezelfde kogelregen die Cor van Hout fataal werd. Ook is het gezicht van de Hollandse misdaad aangeklaagd voor poging tot doodslag op David Denneboom, die gewond raakte toen Willem Endstra werd doodgeschoten. In 2016 beschuldigde het Openbaar Ministerie (OM) hem er verder nog van dat hij opdracht had gegeven zijn beide zussen Astrid en Sonja en Peter R. de Vries te laten vermoorden, maar een formele aanklacht werd dit nooit.

Holleeder (rechts) Foto: BELGAIMAGE

In de criminele organisatie waarvan Holleeder deel zou hebben uitgemaakt, figureert met name Dino S. Hij kreeg afgelopen jaar in het hoger beroep van liquidatieproces Passage levenslang, onder meer voor het verordonneren van de moorden op Houtman en Van der Bijl. Doorslaggevend in dat proces waren de verklaringen van de twee kroongetuigen Peter la S. en Fred R. Zij verklaarden eveneens belastend over Holleeder als opdrachtgever en worden in het komende proces opnieuw als getuigen gehoord.

Ook de beide zussen Astrid en Sonja en Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog - weduwe van de in 2000 al vermoorde Sam Klepper, ‘zakenmaatje’ van Mieremet - worden als getuigen opgeroepen. Van hen werd begin 2015 bekend dat zij tegenover de politie verklaringen hadden afgelegd over de ‘topcrimineel’. Astrid Holleeder schreef over het leven met haar broer ook in de bestseller ‘Judas’.

De rechtbank heeft tot de zomer zo’n zestig dagen uitgetrokken voor de strafzaak, waarin Holleeder zelf als eerste wordt gehoord. Na de zomer komt daar een nog onbekend aantal dagen bij, werd deze week bekend