Russische politie valt kantoren oppositieleider Navalny binnen

De Russische politie is zondagochtend binnengevallen in het kantoor van oppositieleider Alejksej Navalny in Moskou. Volgens zijn woordvoerster zijn enkele medewerkers opgepakt. Aanhangers van Navalny willen later op de dag de straat opgaan om te protesteren tegen zijn uitsluiting van de presidentsverkiezingen in maart.

Medewerkers van Navalny zetten zondagochtend opnames online waarop te zien is hoe politieagenten de kantoren betreden en medewerkers van de criticaster van het Kremlin ondervragen. De politie zou volgens de woordvoerster gezegd hebben dat ze een bommelding onderzoeken. De agenten onderbraken de streaming van manifestaties in het oosten van het land.

In de namiddag willen aanhangers van Navalny over het hele land demonstraties houden. Ze zijn boos omdat de 41-jarige oppositieleider het bij de presidentsverkiezingen van maart niet mag opnemen tegen president Vladimir Poetin en roepen op tot een boycot. De politie heeft geen toestemming gegeven voor protestmarsen in onder meer Moskou en Sint-Petersburg.

Deze week bevestigde het grondwettelijk hof nog dat Navalny niet mag aantreden bij de verkiezingen. Eerder had de kiescommissie Navalny van de kandidatenlijst geweerd. De door het Westen gesteunde politicus is immers veroordeeld wegend financieel gesjoemel en heeft daarvoor een celstraf met uitstel gekregen. Navalny zelf ontkent ook maar iets mispeuterd te hebben. Hij stelt veroordeeld te zijn om zijn “politieke ambities” te fnuiken.

