Striptekenaar Mort Walker overleden op 94-jarige leeftijd

Mort Walker, de tekenaar van de stripreeks ‘Beetle Bailey’ uit de Verenigde Staten, is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij stierf volgens zijn familie thuis in Stamford, in de staat Connecticut, schrijven media uit de VS.

Walker bedacht in de jaren vijftig stripfiguur Beetle Bailey, een luie soldaat van het leger van de VS, die zijn superieuren het leven moeilijk maakt, en hen met zijn leegloperij en fouten tot wanhoop drijft. In het Nederlandse taalgebied was Beetle Bailey ook bekend als ‘Flippie Flink’.