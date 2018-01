“Puigdemont onderhandelt met N-VA over inhuldigingsspeech vanuit Vlaams Parlement”

De ex-president van de Catalaanse regering, Carles Puigdemont, zou met de N-VA onderhandeld hebben over de mogelijkheid om vanuit het Vlaams Parlement zijn inhuldigingsspeech uit te spreken komende dinsdag. Dat meldde het Spaanse persagentschap EFE zaterdagavond, maar later raakte het nieuws bekend dat het Grondwettelijk Hof van Spanje Puigdemonts eedaflegging liet opschorten.

Puigdemont, die volgens de jongste berichten in een Brussels viersterrenhotel verblijft, was zaterdagavond naar verluidt de onderhandelingen aan het afronden om in het Vlaams Parlement de toespraak te houden, zegden de bronnen. Maar korte tijd later raakte bekend dat het Grondwettelijk Hof in Madrid de eedaflegging van Puigdemont als nieuwe minister-president van Catalonië liet opschorten.

De eedaflegging kan enkel conform de Spaanse grondwet zijn als hij vanuit Spanje terugkeert en lijfelijk aanwezig is, klonk het. Vraag is dus maar of de onderhandelingen over een eventuele inhuldigingsspeech nog enigszins van tel zijn.

Puigdemont, op de vlucht voor het Spaanse gerecht, kwam in België aan op 30 oktober in aanwezigheid van vier ex-regioministers. De Spaanse regering had hem afgezet, op basis van artikel 155 van de Spaanse grondwet. Maar bij de jongste regionale verkiezingen in Catalonië haalden de separatistische partijen een meerderheid.