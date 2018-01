Yves Ngabu kroont zich tot Europees kampioen bij de cruisergewichten

Antwerpen - De 29-jarige Yves Ngabu heeft zaterdagnacht in de Arenahal in Deurne de Europese titel bij de cruisergewichten behaald. Ngabu won met een technische knock-out in de derde ronde van de 38-jarige Geoffrey Batello en verlengde daarmee zijn titel.

Al vrij snel trok Yves Ngabu de kamp naar zich toe en deelde enkele rake jabs uit. In de tweede ronde ging het van kwaad naar erger met challenger Geoffrey Batello. De voormalig Europees kampioen (uit 2016) ging in de tweede ronde tot tweemaal toe op de knie. Batello begon wel nog aan de derde ronde maar werd opnieuw geteld en stapte dan naar Ngabu toe en gaf op. Voor Ngabu werd het zijn 19e zege en dat in evenveel kampen.

Eerder op de avond was Meriton Karaxha sterker dan Anthony Polizzi en won door technische knock-out in de zevende ronde. De kamp tussen Roberto Secola en de Bosniër Mirnes Denadic was al over na één ronde. Ook daar won Secola door technische knock-out.

Uitslagen:

Cruisergewichten (12x3 - Europees kampioenschap EBU):

Yves Ngabu wint door technisch knock-out in de derde ronde van Geoffrey Batello

Weltergewichten (8x3)

Meriton Karaxha wint door technisch knock-out in de zevende ronde van Anthony Polizzi

Zwaargewichten (6x3)

Roberto Secola wint door technisch knock-out in de eerste ronde van Mirnes Denadic (BHe)