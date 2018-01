Adnan Januzaj kan nederlaag Sociedad tegen Villarreal niet voorkomen

Op de 21e speeldag van de Spaanse eerste klasse is het Real Sociedad van Adnan Januzaj met 4-2 onderuitgegaan op het veld van Villareal. Onze landgenoot stond voor het eerst sinds Nieuwjaar nog eens in de basis.

De wedstrijd was al in de eerste helft gespeeld na doelpunten van Victor Ruiz (5e), Pablo Fornals (17e), ex-Bruggeling Carlos Bacca (20e) en Samu Castillejo (34e). Aan de overkant redden Diego Llorente (24e) en Willian Jose (58e) de eer voor de bezoekers. Januzaj stond 63 minuten op het veld. In de stand is Villarreal 5e met 37 punten. Real Sociedad staat op een tegenvallende 15e plek en heeft 23 punten.