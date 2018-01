Kortrijk en Eupen houden elkaar in evenwicht

De match tussen Kortrijk en Eupen is geëindigd zoals het begon: met een 0-0 op het scorebord. KVK kon een sterke eerste helft niet verzilveren met een doelpunt. Eupen leek tevreden met een puntje, maar laat zo wel na de kloof met KV Mechelen echt uit te diepen. De Oostkantonners hebben nu twee punten voor op Mechelen, Kortrijk blijft hangen op drie punten van Play-off 1.

Kortrijk stond voor een belangrijke tiendaagse waarin het veel kon winnen maar meteen ook veel verliezen. PO1 en bekerfinale, jawel. In competitie kon tegen Eupen en op STVV duidelijk worden gemaakt dat KVK zal meespelen in de strijd om een plaats in de top zes en dan was er ook nog de halve finales voor de beker tegen Genk, twee keer op dinsdag. De Boeck wijzigde naar goede gewoonte maar op één plaats: na Ajagun, De Smet en Azouni kreeg Lepoint als offensieve middenvelder zijn kans. Meteen de eerste basisplaats sedert 25 augustus voor de Brusselaar na diens enkeloperatie.

De bezoekers konden dan weer in het degradatieduel met Mechelen KVM nog dieper in de miserie duwen. Makelele koos op het middenveld voor Mulumba, Leye keerde terug uit schorsing en nam de plaats in Raspentino.

Te veel Anastasiou-tijd

Kortrijk, sedert de komst van De Boeck thuis onkreukbaar, nam wel de match in handen. Maar dat gebeurde zonder veel diepgang en scherpte. De bal ging aardig rond, dat wel, maar Eupen kreeg elke keer weer de tijd zijn organisatie op te trekken. Schoten uit de tweede lijn dan maar, maar Chevalier en Rougeaux schoten over. Tussenin had ook Eupen wel even gedreigd maar Kaminski toonde zich alert op het schot van Schouterden.

Het laatste kwartier voerde de thuisploeg wel de druk op: de kopbal van Makarenko op hoekschop was een eerste échte kans en even later kwam Lepoint een schoentip te kort. Maar het was te weinig, te veel Anastasiou-tijd: rustig en verzorgd voetbal, maar zonder efficiëntie en vuurkracht. Kortrijk kon beter en dat zouden ze na de rust, richting eigen kop ook tonen.

Zuur puntje

Zo bleek snel, toen Schouterden een doorgekopte bal van Perbet op voorzet van Chevalier van de lijn moest weghalen. En toen Van Crombrugge een knal van Kumordzi bijna niet onder controle kreeg. Maar toen viel het aanvalsspel van de thuisploeg toch weer stil. Kortrijk kwam zelfs nog twee keer goed weg toen Garcia na slordig uitverdedigen van Kaminski overlobde en een kopbal van Schouterden maar nipt naast ging.

Ook een slotoffensief van KVK zat er niet meer in, Eupen maakte zonder verdere problemen de 90 minuten rond. Het eerste puntenverlies van KVK onder De Boeck thuis en het was, gezien nog dat kansje op PO1, zuur. Voor Eupen was het een kostelijk punt, Mechelen, zondag naar Anderlecht, moet nu al twee punten goed maken.