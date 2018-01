Jelle Wallays schiet raak in San Juan na lange vlucht: “Het was op zijn Wallays”

Onze landgenoot Jelle Wallays heeft Lotto-Soudal een zege bezorgd in de Ronde van San Juan. Wallays overleefde de vroege vlucht van 17 renners en kwam na 152,6 kilometer indrukwekkend solo over de finish in San Juan. Iljo Keisse werd vierde in een groepje dat op twee seconden van Wallays finishte.