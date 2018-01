Bocholt en Hasselt pakken de volle buit in de BENE-League

Bocholt en Hasselt hebben zaterdagavond op de zestiende speeldag van de BENE-League handbal geen fouten gemaakt. Bocholt won in Aalsmeer (24-30), Hasselt bij Sasja (21-28).

Aalsmeer kon het Bocholt tot aan de rust moeilijk maken (15-16), maar kreeg het na de pauze moeilijker en verloor uiteindelijk met zes punten.

Hasselt bouwde zijn voorsprong meer gestaag op in Antwerpen. Via een 10-15 ruststand ging Initia door naar de 21-28 eindstand.

Nummer drie in het klassement, Wezet, kreeg een pandoering aangesmeerd bij Volendam (41-30), terwijl ook Sporting NeLo over de grenzen onderuitging, 26-25 bij Quintus. Lions en Hurry Up speelden 26-26 gelijk en Tongeren ten slotte kon in eigen huis geen vuist maken tegen Bevo (20-34).