Reuzenpanda amuseert zich rot in de sneeuw Video: Reuters

Wat krijg je als je een reuzenpanda combineert met een flink pak sneeuw? Een dier dat helemaal uit de bol gaat en voor bijzondere beelden zorgt.

Het is de tweede keer dat het dit jaar sneeuwt in de Chinese stad Xi’an en dat zorgde voor heel wat opwinding bij de bewoners van het Xi”an Wildlife Park in het noordwesten van het land. Reuzenpanda Qin Qin amuseerde zich rot en maakte van de zachte sneeuw gebruik om turnoefeningen te doen.

De vierjarige vrouwelijke reuzenpanda - die normaal heel rustig en eerder stil is - deed koprollen alsof haar leven ervan afhing en gebruikte een kleine helling als gladdige glijbaan.