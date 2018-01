STVV en KRC Genk delen de punten na flauwe derby, Kanaries blijven in top zes

Genk en STVV hielden elkaar in evenwicht in de belangrijke Limburgse streekderby, die echter nooit de verwachting kon waar maken. Na een flauwe eerste helft was er na de rust gelukkig wat beterschap. Ruslan Malinovskiy schilderde een vrije trap heerlijk tegen de touwen, maar niet lang daarna legde Yohan Boli al de 1-1 in het netje. STVV blijft door dit gelijkspel voor Genk in de stand op plaats zes.

Herbeleef de wedstrijd fase per fase.

“Ik zou het stadion nog eens willen zien ontploffen”, zei Philippe Clement in de aanloop naar de Limburgse derby. Dat gebeurde al voor de aftrap, letterlijk. Vanuit de bezoekerstribune werden enkele luid knallende voetzoekers gegooid, tot ongenoegen van de Genkse supporters. Daarmee leek de toon gezet voor een duel op het scherp van de snee, maar na een veelbelovende openingsfase - met onder meer een enorme kans voor Schrijvers - zakte het niveau snel.

STVV, met dezelfde elf als woensdag tegen KV Mechelen, opereerde vanop de eigen helft en verplichtte de thuisploeg tot een lastige zoektocht naar speelruimte. Die poging leverde in de eerste periode nauwelijks wat op. Genk had wel balbezit, maar vond even voorbij de middencirkel moeilijk de vrije man en geraakte slechts sporadisch door de dubbele gordel van de Haspengouwers.

Foto: JEFFREY GAENS

Attente Vukovic

Philippe Clement beschikte voor de creatieve oplossingen nochtans weer over Malinovskyi, die terugkeerde uit schorsing. Daardoor moest Wouters naar de bank. Buffel en Dewaest kregen rust in het vooruitzicht van de bekermatch van volgende dinsdag in Kortrijk en werden vervangen door Zhegrova en Colley. Laatstgenoemde kreeg vlak voor de rust geen vat op de doorgebroken De Petter, die alleen op Vukovic afstevende. De Australische doelman reageerde attent. Even later rinkelde de kassa bijna aan de overkant, maar Zhegrova verzuimde de bal - weliswaar van heel ver - in het lege doel te leggen.

De eerste periode was van zo’n matig niveau, dat verbetering na de herneming niet kon uitblijven. En ja hoor, beide teams begonnen snedig aan het tweede gedeelte. Genk probeerde het tempo te verhogen, maar voorin was Ingvartsen niet in zijn dagje. Clement greep in en verving de Deense spits door de jonge Vanzeir, die onder luid applaus aan zijn invalbeurt begon.

Bleke Schrijvers

Even later mocht ook Buffel het veld op om de alweer bleke Schrijvers te vervangen. Veel leverde dat niet op. RC Genk had het bijzonder moeilijk met de degelijke veldbezetting van Sint-Truiden, dat op geen enkel ogenblik uit de organisatie voetbalde. De aanhangers van blauw-wit zagen de hoop op een derde thuiszege slinken en lieten hun ongenoegen horen.

Een kwartier voor het einde veranderde het gemor van de ene seconde op de andere in euforisch gejuich, toen Malinovskyi zijn ploeg met een fabuleuze vrije trap op voorsprong bracht. De vreugde was van korte duur. Aan de andere kant werd een mislukt schot van Kitsiou onderschept door invaller Boli, die de Kanaries langszij bracht. De gelijkmaker was verdiend. Op de Genkse bank was de teleurstelling enorm. Het begint er steeds meer op te lijken dat de drievoudige landskampioen nu al zijn geld moet inzetten op de Beker van België.

