Britse buschauffeur voortdurend met smartphone bezig tijdens rit op Belgische snelweg

Een Britse buschauffeur werd door een passagier betrapt toen hij voortdurend op zijn smartphone aan het kijken was, terwijl hij aan een snelheid van 95 kilometer per uur over een Belgische snelweg reed. De beelden dateren al van juli 2017, maar de chauffeur werd nu pas op het matje geroepen en gestraft voor zijn gevaarlijk rijgedrag. “Ik heb enorm veel spijt voor wat ik gedaan heb”, aldus de man. “Ik schaam me omdat ik mijn busbedrijf in een slecht daglicht heb gesteld.”

De buschauffeur reed afgelopen zomervakantie door België toen hij met zijn passagiers op weg was naar Kroatië. Een van de passagiers die vooraan zat, had gezien waarmee de man bezig was en besloot het gevaarlijk rijgedrag te filmen. De chauffeur was verschillende keren afgeleid omdat hij te druk bezig was met zijn smartphone en dat terwijl hij aan hoge snelheid op de drukke snelweg reed, tijdens een felle regenbui. Hij had zijn ogen zelfs op het scherm gericht terwijl hij wegenwerken naderde.

De 51-jarige buschauffeur werd afgelopen week op het matje geroepen door de Britse Traffic Commission, een overheidsinstelling die onder andere toeziet op bedrijven die busreizen organiseren. De man beweerde eerst dat hij “slechts twee seconden” naar het scherm keek, maar dat vonden de leden van de commissie “lang genoeg” en ze voegden eraan toe dat het volgens de beelden geen alleenstaand incident was.

“Onacceptabel”

“Het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur in onacceptabel en u gebruikte uw apparaat minstens drie keer tijdens de rit.” De chauffeur verdedigde zich nog door te melden dat de passagier die de beelden maakte, al enkele waarschuwingen had gekregen omdat hij “de hele tijd rechtstond” en beweerde dat andere passagiers ook over die man hadden geklaagd. “Kortom, hij had het op de buschauffeur gemunt en wilde voor problemen zorgen”, aldus de manager van het autocarbedrijf.

De onvoorzichtige chauffeur raakte uiteindelijk zijn rijbewijs kwijt en moet nog twaalf maanden wachten voor hij opnieuw zijn examen kan doen. Het bedrijf waarvoor de man werkt, werd intussen ook geïnspecteerd door de Traffic Commission, maar ze vonden geen ongerijmdheden. Volgens de advocaat van het bedrijf, staat nu in het contract van hun chauffeurs te lezen dat ze geen mobiele telefoon mogen gebruiken achter het stuur van hun bus.