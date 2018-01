Monaco betaalt 25 miljoen euro voor spits van amper 16 jaar

AS Monaco, het team van Rode Duivel Youri Tielemans, heeft liefst 25 miljoen euro betaald voor een speler van slechts zestien jaar. De regerend Frans kampioen meldde zaterdag de komst van de Italiaanse spits Pietro Pellegri. Het grote talent debuteerde ruim een jaar geleden in de Serie A bij Genoa. In negen optredens in de Italiaanse eerste klasse maakte Pellegri drie doelpunten.