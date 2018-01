Tweedehands speelgoed kan gevaarlijk zijn voor kinderen

Plastic van tweedehands speelgoed kan gevaarlijk zijn voor uw kinderen. Dat is de conclusie van een recente studie van de Britse Universiteit van Plymouth. Heel veel van de speeltjes voldoen immers niet meer aan de recente veiligheidsrichtlijnen en bevatten teveel lood en cadmium.

“Tweedehands speelgoed is een aantrekkelijke optie voor families. Omdat familieleden of vrienden het doorgeven vanuit hun jeugd, of omdat het gemakkelijk en goedkoop gekocht kan worden bij kringloopwinkels, vlooienmarkten of op het internet. Maar de veiligheidsregels gelden enkel voor nieuwe producten, en er bestaat geen regelgeving voor het recycleren of doorverkopen van ouder speelgoed”, zegt professor Andrew Turner aan de BBC.

Giftige stoffen

Het onderzoeksteam analyseerde 200 tweedehands spulletjes aan de hand van röntgenfluorescentiespectometrie. Dat is een techniek waarbij wetenschappers materiaal met röntgenstraling bestralen. De verschillende elementen in het materiaal zenden een karakteristieke golflengte uit, waardoor de onderzoekers kunnen ontcijferen welke stoffen er aanwezig zijn in het speelgoed. Aan de hand van die techniek namen de wetenschappers onder andere auto’s, blokken, puzzels en blokkendozen onder de loep. Allemaal dingen waarop jonge kinderen graag sabbelen en kauwen.

Na analyse bleek dat er te hoge concentraties van gevaarlijke elementen aanwezig waren in het oude plastic zoals antimoon, barium, broom, cadmium, chroom, lood en selenium. Die chemische componenten zijn giftig voor kinderen. Als ze de spulletjes inslikken of in hun mond nemen, krijgen ze een hoge concentratie van de stoffen binnen. Maar ook als ze lange tijd in lage concentratie daaraan worden blootgesteld is het gevaarlijk, dus langdurig er mee spelen kan ook schadelijk zijn.

De giftige chemische stoffen waren meestal aanwezig bij geel, rood of zwart speelgoed. Enkele speeltjes bevatten ook alle negen giftige elementen. “Lego-blokjes uit de jaren 70 en 80 zijn het grootste fiasco”, vertelt Turner aan BBC. “In die tijd werd speelgoed niet getest, en nu gebruiken we dat nog steeds.”