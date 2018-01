“#slaveroo”: Belgische en Nederlandse Deliveroo-koeriers voeren actie

Belgische Deliveroo-koeriers hebben samen met een delegatie Nederlandse collega’s en de vakbonden actie gevoerd aan het gebouw van freelancecoöperatie Smart. Op die manier willen de koeriers afscheid nemen van Smart, dat instond voor de arbeidsovereenkomsten van de koeriers. Deliveroo verlengt het contract niet en eist dat zijn koeriers vanaf 1 februari zelfstandigen worden.

Een twintigtal Deliveroo-koeriers uit Nederland vervoegden het protest uit solidariteit met de Belgische collega’s. Ook bij de noorderburen verandert het statuut van de koeriers op 1 februari.

Foto: Photo News

“Ze eisen dat we schijnzelfstandigen worden zonder alle waarborgen die een werknemer wel heeft zoals verzekeringen of een vast loon.”, vertelt de Nederlandse Deliveroo-koerier Amrit Sewgobind. “We hebben in Nederland ook een beroep gedaan op ons stakingsrecht, maar er volgde nooit enige respons van de directie.”

In België werd er vrijdag wel een verzoeningsbureau opgestart tussen directie en vakbonden, nadat het collectief van koeriers twee dagen lang enkele bureau’s in het gebouw van Deliveroo in Elsene had bezet.

“We hebben concrete voorstellen gepresenteerd aan Deliveroo, het is nu aan hun om dat door de juristen te bekijken en met een tegenvoorstel te komen”, vertelt John Reynaert van de ABVV.

Maandag om 19.00 uur zet het verzoeningsbureau zich verder. Intussen zullen de Deliveroo-koeriers zaterdagavond nog actie voeren in Brussel met een fietstocht, maar verwacht wordt dat die rustig verloopt.