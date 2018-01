Ronaldo zet Real Madrid op weg naar winst met recordgoals vanaf de stip

Real Madrid heeft een zeer goede zaak gedaan in de strijd om de tweede plek in La Liga. De Koninklijke ging op bezoek bij Valencia met duidelijke cijfers winnen: het werd 1-4. Cristiano Ronaldo was de man van de wedstrijd met twee penaltygoals, respectievelijk de 100ste en 101ste uit zijn rijkgevulde carrière.

Ronaldo werd na een kwartier voetballen onderuitgehaald in het strafschopgebied en zette zelf de penalty om, waardoor het al vroeg 0-1 stond. Vlak voor de pauze volgde een nieuwe strafschop na een duwfout op Benzema, en opnieuw was het Ronaldo die de honneurs waarnam: 0-2. De aansluitingstreffer van Mina zorgde nog even voor hoop bij Valencia, maar in de slotfase drukte Real Madrid toch door en werd het via Marcelo en Kroos nog 1-4.

Er is nog hoop voor @valenciacf! Santi Mina legt de aansluitingstreffer binnen. #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/Q1bsfTqwnk — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 27 januari 2018

Real Madrid blijft vierde in het klassement, maar volgt nu slechts op twee punten van Valencia en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed. Competitieleider Barcelona heeft 16 punten voorsprong, stadsgenoot Atlético Madrid is tweede en heeft vijf eenheden voorsprong.