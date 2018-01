ANALYSE. Onze journalist over voorakkoorden: “CD&V wil in Genk liever Lantmeeters dan Demir”

Genk / Brussel - Wie bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober slecht uit de startblokken schiet, komt bij de nationale stembusgang in 2019 gehavend aan de start. De politieke partijen beseffen dit en dus is het politieke daten volop bezig: iedereen praat met iedereen, al doen sommigen dat net iets meer om alsnog een voorakkoord uit de brand te slepen. De kiezer mag er nog niet van wakker liggen, bij onze politici begint de verkiezingskoorts te stijgen.

In de politiek is macht een belangrijke drijfveer, omdat ze noodzakelijk is om dingen te realiseren. De ambitie om aan de macht te raken en de angst om diezelfde macht te verliezen, zet politici er toe ...