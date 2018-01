Toms Skujins pakt de bloemen op Mallorca, Tim Wellens eerste Belg

De Let Toms Skujins heeft de Trofeo Lloseta - Andratx op zijn naam geschreven, de derde wedstrijd van de Challenge Mallorca. De wielrenner van Trek-Segafredo kwam solo aan, voor Gregor Mülhberger (BORA-hansgrohe) en Elmar Reinders (Roompot). Onze landgenoot Tim Wellens was de eerste Belg, op een zevende plaats. Vrijdag won Wellens al de tweede wedstrijd op Mallorca.

In deze derde wedstrijd van de Challenge Mallorca kreeg het peloton net zoals vrijdag een heuvelachtige koers voorgeschoteld. De beginfase van de koers werd geanimeerd door tal van aanvalspogingen. Uiteindelijk wist een groepje van drie te ontsnappen. Preben Van Hecke, die ook in de eerste Trofeo meeging in de vroege vlucht, Daniel Turek en Elie Gesbert sprongen weg. Maximaal verzamelden ze een bonus van drie minuten.

Door de wind was het peloton intussen al in verschillende stukken uit elkaar gespat en kregen we een kleine groep achtervolgers. Lang zou de ontsnapping ook niet duren, op 60 km van het eind werd het trio alweer gevat. Daarop waagde Michael Gogl zijn kans en hij sprokkelde 1 minuut bonus bij elkaar op een peloton dat intussen was herleid tot zo’n 30 stuks en waar Lotto Soudal het commando voerde.

Ook die groep zou kleiner worden door tal van aanvallen en finaal zouden elf renners jagen op Gogl die op 10 km van het eind nog 25 seconden voorsprong had. In dat elitegroepje: Moscon, Valverde en Wellens die vrijdag de wedstrijd kleurden, en ook Bauke Mollema. Het was uiteindelijk de vrij onbekende Let Toms Skujins die wist te ontsnappen nadat Gogl was opgeraapt.

Zeven kilometer lang vocht hij tegen de wind en ondanks nog een tegenaanval van het duo Pöstlberger-Reinders, zou hij niet meer bijgebeend worden. Het is voor de 26-jarige Let zijn vierde profzege. Vorig jaar won hij de tweede rit in de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali (2.1) en hij triomfeerde zowel in 2016, als in 2015 in een rit in de Ronde van California. Daar kwam hij vorig jaar spectaculair ten val en moest uit de wedstrijd stappen met een hersenschudding en sleutelbeenbreuk.

Uitslag:

1. Toms Skujins (Trek-Segafredo)

2. Gregor Mülhberger (BORA-hansgrohe)

3. Elmar Reinders (Roompot)

4. Alejandro Valverde (Movistar)

5. Pim Ligthart (Roompot)

6. Eduard Prades (Euskadi)

7. Tim Wellens (Lotto-Soudal)

8. Gianni Moscon (Team Sky)

9. Vicente Garcia de Mateos (Selectie Spanje)

10. Bauke Mollema (Trek-Segafredo)