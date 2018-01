Wat gebeurt er met voedsel nu Carrefour-winkels gesloten blijven?

Genk - Sinds de aankondiging van de herstructureringen bij Carrefour, blijven heel wat winkels dicht. Dat betekent natuurlijk dat heel wat verse voeding gewoon in de rekken blijft liggen, en daar zijn de voedselbanken best dankbaar voor. Carrefour doneert de voeding immers aan hen.

Onder meer in de Carrefour-vestiging in Genk, die binnenkort voorgoed de deuren moet sluiten, ging het personeel sinds donderdagnamiddag niet meer aan het werk. Pas op maandag zal de winkel normaal gezien weer open gaan. Daardoor ligt er ongetwijfeld nog veel vers eten in de rekken dat maandag vervallen zal zijn of waarvan de vervaldatum te dichtbij is om nog te verkopen.

Daarom heeft Carrefour besloten om de voeding weg te geven aan de voedselbanken. Zij kunnen het dan op hun beurt schenken aan mensen die het niet al te breed hebben. “Er is een beetje van alles, vis, brood, vlees”, vertelt de manager van Carrefour Evere aan RTL Info. “Zoals gewoonlijk eigenlijk, alles wat bijna vervalt.” Ook in Genk werd er onmiddellijk besloten om het eten met een naderen houdbaarheidsdatum uit de rekken te halen en aan Sint-Vicentius te schenken.

Opmerkelijk: het personeel in Evere mag dan wel besloten hebben de winkel niet open te doen, ze helpen wel de ophaling door de voedselbanken voor te bereiden.