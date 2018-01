David van der Poel pakt de bloemen in Rucphen

De Nederlander David van der Poel (Corendon-Circus) heeft zaterdag, een dag voor de laatste Wereldbekermanche van het seizoen in Hoogerheide, de veldrit in Rucphen op zijn naam geschreven.

De broer van veelwinnaar Mathieu van der Poel was in het Nederlandse dorpje nabij Roosendaal in een spurt met twee sneller dan Jim Aernouts (Telenet Fidea Lions). De derde plaats was voor een andere Belg, Dieter Vanthourenhout (Marlux-Napoleon Games).

Voor de oudste Van der Poel is het zijn vijfde zege van het seizoen, na overwinningen in het Franse Lutterbach, het Zwitserse Illnau, Mol en het Tsjechische Kolin.