Ex-Rode Duivel vindt eindelijk nieuwe club… in eerste provinciale

Na zes maanden werkloos toe te kijken heeft voormalig Rode Duivel Gill Swerts (35) eindelijk een nieuwe club kunnen vinden. De vleugelverdediger werd opgevist door KFC Lille, dat in de eerste provinciale reeks in Antwerpen speelt. Swerts zat sinds hij op 1 juli 2017 vertrok bij FC Seraing zonder club.

Swerts maakte vooral furore in de Nederlandse Eredivisie, war hij uitkwam voor Excelsior, Feyenoord, ADO Den Haag, Vitesse, AZ en Nac Breda. Na omzwervingen in Denemarken (SönderjyskE) en Engeland (Notts County) kwam hij in oktober 2016 terug naar België om bij Seraing te spelen. Daar vertrok hij na iets meer dan negen maanden nadat onderhandelingen over een nieuw contract spaak liepen. Swerts speelde tussen 2006 en 2009 zeventien keer voor de Rode Duivels en scoorde daarin éénmaal.

KFC Lille staat momenteel derde in eerste provinciale Antwerpen, na Racing Mechelen en Lyra.