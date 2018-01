Lindsay De Vylder wint omnium in Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx

Lindsay De Vylder tekende voor de eerste Belgische overwinning tijdens de internationale tweedaagse. De Vylder, die de temporonden en de afvalling won, en Robbe Ghys, ploemaats bij Sport Vlaanderen-Baloise, tekenden voor een fraai werkstuk in het omnium.

In de afsluitende puntenkoers versierde een kwartet, met Ghys, een winstronde. De Vylder won de derde spurt. Een beresterke De Vylder behield in de tweede helft van het slotnummer een comfortabele voorsprong op de Italiaan Francesco Lamon, die zich wel weerde als een duivel in een wijwatervat. Bij het aansnijden van de slotspurt met dubbele punten was de buit binnen voor de Laarnenaar. De Vylder totaliseerde 127 punten. Lamon (112) en Gladysh (104) mochten mee op het erepodium. Ghys (103) eindigde vijfde.

Matige start van Lotte Kopecky in de scratch

De Francaise Marion Borras won de scratch, voor de Slovaakse Tereza Medvedova en de Russische Diana Klimova. Belgisch kampioene Lotte Kopecky moest met de twaalfde plaats tevreden zijn. Gilke Croket eindigde veertiende.

Nicky Degrendele met de vingers in de neus

Nicky Degrendele bevestigt een uitstekende conditie. Spelenderwijs won ze haar 1/8 finale tegen de Ierse Autumn Collins.