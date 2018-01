Vermoedelijke tekst van Abdeslam: “Wou martelaar zijn, maar Allah besliste er anders over”

Eerder deze week bleek al uit onderzoek dat de bommengordel van Salah Abdeslam tijdens de aanslagen van Parijs in 2015 niet naar behoren werkte. Uit een tekst die wordt toegeschreven aan Abdeslam zou nu ook blijken dat de terrorist zich wel degelijk wilde opblazen.

Na de aanslagen van november 2015 in Parijs liet Abdeslam de bomvest achter waarvan de explosieven niet waren afgegaan. De gordel werd onderzocht in een laboratorium in Parijs. Volgens France Inter bleek daaruit dat hij defect was. Aan de voorkant was een kabel beschadigd, en aan de achterkant was een klein stukje van de ontsteker stuk, waardoor het apparaat zijn werk niet kon doen.

Het is niet duidelijk of Abdeslam de gordel nog had kunnen repareren. Eerder werd gedacht dat Abdeslam zelf had beslist zichzelf niet op te blazen. Maar een tekstfragment dat gevonden werd op een achtergelaten computer, werpt mogelijk een nieuw licht op die zaak.

Vuilnisbak

De computer werd achtergelaten en teruggevonden in een vuilnisbak in Schaarbeek, vlakbij de woning die als schuilplaats was gebruikt door de terreurcel die de aanslagen van in Zaventem en Brussel hadden uitgevoerd. In de tekst op de computer schrijft een man die zichzelf ‘Abu Abderrahman’ noemt dat hij “deelnam aan de eerste aanval, maar dat hij zijn explosievenriem niet kon gebruiken omdat die defect was.” “Hoewel ik martelaar wilde zijn, heeft Allah er anders over beslist. Ik heb geprobeerd mijn broeders te vervoegen, ondanks dat er een defect was aan mijn bommengordel.” Dat meldt de Waalse zender RTL op basis van documenten die radiozender France Inter te pakken kreeg.

Nog in de tekst zou staan dat de man, waarvan dus vermoed wordt dat het om Abdeslam gaat, eraan dacht om na de aanslagen naar Syrië te gaan, maar dat het “het beste was om het werk met zijn broeders hier af te maken. Alleen hoop ik dat we in de toekomst beter zijn uitgerust om actie te ondernemen.”

Bij de aanslagen in Parijs lieten meerdere terroristen op verschillende plaatsen bommen ontploffen en beschoten ze op verschillende plaatsen tientallen mensen. 137 mensen kwamen om het leven.

Abdeslam kon toen uit Parijs ontsnappen, maar werd een paar dagen voor de aanslagen in Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 opgepakt.