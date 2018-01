Leger op zoek naar 7.400 nieuwe militairen

Het Belgisch leger moet in de komende vier jaar 7.400 nieuwe militairen ronselen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag. “Dat is geleden van de periode van de militaire dienstplicht”, klinkt het.

De komende vier jaren gaan duizenden militairen met pensioen. Dat zijn een hele boel officieren, onderofficieren, soldaten en matrozen die vervangen moeten worden. Daarom moet het leger de komende vier jaar op zoek naar 7.400 nieuwe krachten. Daarnaast moet men ook op zoek naar technici en medisch personeel.

Maar volgens militaire vakbond ACMP is het echter onwaarschijnlijk dat het leger in vier jaar tijd 7.400 mensen zal overtuigen om een uniform aan te trekken. Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) ziet het gunstiger. “Dit moet lukken”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Om het leger aantrekkelijker te maken, roept chef Defensie Marc Compernol zijn militairen alvst op om positiever te spreken over hun job. “Elke militair moet beseffen dat hij de rekrutering beïnvloedt door met kennissen en op sociale netwerken over zijn beroep te praten”, klinkt het.

Op de nieuwjaarsreceptie van Defensie gaf Compernol alvast het goede voorbeeld. “Als ik zie welk materieel eraan komt… Ik vind het jammer dat ik zelf geen 25 meer ben!”