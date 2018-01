Natuurpunt rekent op u om dit weekend de vogeltjes in uw tuin te tellen

Zet je stoel al maar bij het raam, want ‘Het Grote Vogelweekend’ is weer daar. Natuurpunt organiseert zaterdag en zondag een grote telling, bij iedereen in zijn tuin. De organisatie hoopt dat er zoals elk jaar duizenden Vlamingen een half uurtje de tijd nemen om mee te werken. Ze hopen het succes van vorig jaar op zijn minst te evenaren. Toen kwamen er 18.548 tellingen binnen van maar liefst 26.086 Vlamingen.

Het zou onmogelijk zijn om zoveel informatie te verzamelen zonder de hulp van zoveel burgers. “Voor ons is het telweekend ook een ideale gelegenheid om mensen in contact te brengen met de natuur in hun eigen tuin. Plus, zo zetten we het belang van voederen en een vogelvriendelijke tuin in de kijker”, klinkt het.

Hoe ga je aan de slag?

Voorzie jezelf van wat kennis. Herken je een huismus, een vink en een merel gemakkelijk. Geen probleem, dan mag je deze stap overslaan. Vind je de opdracht vrij moeilijk? Kijk dan op deze lijst met de meest voorkomende tuinvogels om de bezoekers in je tuin te herkennen. Neem jezelf een comfortabele stoel en zet je op een goed uitkijkpunt, waar je de vogels niet afschrikt. Geen muziek, geen lawaai, gewoon de stilte van de natuur. “Per soort noteer je gedurende een half uur het aantal verschillende vogels dat je tijdens jouw telling zag”, legt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt, uit. “Opgepast! Vermijd dezelfde vogel dubbel te tellen, want dan klopt het eindresultaat niet natuurlijk.” Met jouw aantallen surf je naar www.vogelweekend.be. “Ook wie nu nog weinig of zelfs geen vogels in zijn tuin heeft, vragen we om dat te laten weten”, zegt de vogelexpert. “Zo proberen we een beter zicht te krijgen op tuinvogels in de gemiddelde Vlaamse tuin.”

Zin in meer vogels?

Is het resultaat wat laag? Dan raadt Natuurpunt aan om na te denken over extra voedsel in je tuin. De liefde van de vogels gaat immers door de maag. “Zelfs tijdens een zachtere winter is het belangrijk om de vogels mondjesmaat te blijven bijvoederen”, zegt de vogelexpert. “De vrieskou kan snel toeslaan en dan moeten vogels weten waar ze veilig terecht kunnen. Te lang op zoek moeten naar voedsel kan hen fataal worden.”

Het Grote Vogelweekend is in Vlaanderen al aan z’n 15de editie toe. Ook Nederland doet dit weekend mee. Al sinds 2014 is de huismus de meest getelde tuinvogel. Op 2 stond de merel en op 3 de kauw. Vinken en mezen waren vorig jaar opvallend minder present dan andere jaren. De resultaten van deze editie krijgen we maandag 29 januari vanaf 12 uur te horen.