Meer dan 95 doden en 158 gewonden na enorme explosie in Kaboel: “Het is een groot bloedbad”

Het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zaterdag door een enorme ontploffing opgeschrikt. Er zijn meer dan 150 gewonden. Minstens 95 mensen zijn overleden, zo meldt ministerie van Volksgezondheid.

De knal deed zich even voor 09.30 uur Belgische tijd voor, volgens getuigen in de wijk waar de kantoren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van de Europese Unie en meerdere ambassades zijn gelegen. Ook het hoofdkwartier van de politie ligt in de zwaarbewaakte wijk.

Bom in ambulance

De politie zegt dat het om een zelfmoordaanslag ging met een autobom, met een ziekenwagen. Dankzij die ziekenwagen kon de zelfmoordterrorist een aantal checkpoints passeren. De terrorist zou gezegd hebben dat hij een patiënt naar het nabijgelegen ziekenhuis moest brengen. Toen hij aan een tweede checkpoint herkend werd, liet hij de ambulance opblazen. Arabische nieuwszender Al-Jazeera sprak getuigen die het hadden over minstens 3 explosies.

Het ministerie van Volksgezondheid telde intussen al minstens 40 doden en 110 gewonden. De dodentol loopt vermoedelijk nog op. “Het is een groot bloedbad”, zegt Dejan Panic van een Italiaanse hulporganisatie die actief is in een vlakbij gelegen ziekenhuis.

De Taliban heeft de aanslag intussen opgeëist. Exact een week geleden hebben Taliban-militanten nog 22 mensen, vooral buitenlanders, gedood in een luxe-hotel in Kaboel.