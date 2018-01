Darya Safai wordt dan toch N-VA-politica (maar komt niet op in Antwerpen)

De Belgisch-Iraanse vrouwenrechtenactiviste Darya Safai (42) wordt N-VA-politica. De partij zal haar uitspelen als extra troef op de Vlaams-Brabantse lijst van Theo Francken, schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag.

Eerder raakte al bekend dat Safai gevraagd werd om op te komen voor N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, maar dat gaat dus niet door. In het interview in Het Laatste Nieuws laat Safai de mogelijkheid wel open dat ze dit jaar zou opkomen op de Nederlandstalige lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wemmel.

Voor N-VA moet Safai het symbool worden van geslaagde migratie, klinkt het. Safai vluchtte in 1999 vanuit Teheran naar België. Ze strijdt wereldwijd voor vrouwenrechten en is kritisch voor de politieke islam en de hoofddoek.