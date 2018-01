Gesloten centrum 127bis ontruimd wegens kortsluiting in schakelkast

Het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel is vrijdagavond moeten ontruimd worden nadat een kortsluiting zorgde voor onder meer rookontwikkeling. Het centrum kan de volgende dagen niet worden gebruikt, laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken weten. Niemand raakte gewond bij het incident.

Volgens de gemeente Steenokkerzeel is de evacuatie vlot verlopen en zijn er geen gewonden. Oorzaak was een kortsluiting in een schakelkast, klinkt het bij de gemeente en bij de hulpdiensten.

Via Twitter laat Francken weten dat het probleem niet meteen op te lossen is en dat de brandweer het gebruik van 127bis de volgende dagen niet toelaat. “De 105 bewoners worden naar de vier andere centra gebracht”, aldus de staatssecretaris. De technische problemen worden de komende dagen aangepakt.