Staking Aviapartner: vakbonden en directie bereiken akkoord

Bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben vakbonden en directie vrijdagavond een akkoord bereikt. Dat is vernomen van algemeen sectorverantwoordelijke Kurt Callaerts en regionaal secretaris Bjorn Vanden Eynde van ACV-Transcom. De nachtploeg is inmiddels weer aan de slag.

Vanden Eynde spreekt over een “zeer goed” en “waterdicht” akkoord. Belangrijk is dat het maatregelen bevat om iets te doen aan het personeelstekort en om de werkdruk te verlichten. Zo krijgt een aantal mensen met een deeltijds contract op korte termijn meer uren, en krijgt een aantal interims meer werkzekerheid. Tijdelijke contracten worden omgezet in een contract van onbepaalde duur. Als Aviapartner bovendien opnieuw een licentie binnenhaalt om haar activiteiten op Brussels Airport te verlengen, dan komen er voor het hoogseizoen nog contracten bij.

In het akkoord worden de maaltijdpauzes ook gegarandeerd, en er komt toezicht op een evenredige verdeling van de werklast.

Bij de vakbonden en bij Brussels Airport valt inmiddels te horen dat de nachtploeg weer aan de slag is, nadat het personeel het akkoord aanvaard heeft. “We verwachten zaterdag geen problemen meer voor de passagiers”, zegt de woordvoerster van Brussels Airport, Florence Muls. “De achtergelaten bagage zal de komende dagen behandeld worden. We vragen passagiers om daarvoor niet zelf naar de luchthaven te komen, maar te wachten tot met hen contact opgenomen wordt.”

