MAASTRICHTMet het grootste DNA-verwantschapsonderzoek in de Nederlandse geschiedenis hopen politie en Openbaar Ministerie de beroemdste cold case op te lossen: de mysterieuze dood van de 11-jarige Nicky Verstappen uit 1998. Zo’n 21.500 Nederlandse mannen tussen 18 en 75 jaar krijgen binnenkort een brief van de politie met de vraag om vrijwillig een staaltje wangslijm en speeksel af te staan. Het is een zeldzaam, duur én tijdrovend initiatief, maar wel een die de twee vorige keren tot een doorbraak heeft geleid. Het is voor de politie ook de laatste kans om dit onderzoek op het goede spoor te trekken.