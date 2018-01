HasseltHaalt de merel dit jaar nog de top drie van de vogels die het vaakst uw tuin bezoeken? De mensen van Natuurpunt vrezen het ergste, want het is nu al zeker dat het usutuvirus veel slachtoffers heeft gemaakt bij deze vogelsoort. “Maar om te weten hoe zwaar de impact juist is, hebben we de hulp van alle Vlamingen nodig. We roepen iedereen op om dit weekend de vogels in je tuin te tellen.”