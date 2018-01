HASSELTGroen wil dat ook kleinkinderen recht hebben op een dag klein verlet als hun oma of opa in het huwelijksbootje stapt. Klein verlet is een periode waarop u afwezig mag zijn op het werk met behoud van loon. Volgens specialisten maakt het wetsvoorstel van Groen weinig kans. Maar welke gebeurtenissen geven vandaag dan wel recht op klein verlet? “Familiale gelegenheden, zoals een huwelijk of overlijden, al zijn er ook sectoren of bedrijven die bijvoorbeeld klein verlet toekennen als een werknemer wil verhuizen”, zegt Geert Vermeir van SD Worx. Het kluwen van het klein verlet. Een overzicht: