Sint-TruidenDe nieuwe top bij de socialistische vakbond staat klaar. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw gaat met pensioen, zijn opvolger is de Waals-Brabander Robert Vertenueil. De Truiense Miranda Ulens (49) wordt als nummer twee het Vlaamse uithangbord. Een radicale ommezwaai in de ABVV-lijn moeten we niet verwachten. “Natuurlijk moeten de vakbonden het voortouw nemen in het verzet.”