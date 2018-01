Limburg United verrast Oostende in heenwedstrijd halve finales van de Beker van België

Limburg United heeft vrijdagavond verrassend Oostende geklopt tijdens de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België basketbal. Het werd in de Hasseltse Alverberg 77-72. In de andere halve finale won Bergen in eigen huis haar heenduel tegen Spirou Charleroi (71-63).

De ongeslagen leider in de competitie stond na een dramatische eerste helft 52-38 in het krijt bij Limburg United. Dankzij een sterke Djordjevic kon de kloof nog een pak verkleind worden, waardoor de kustploeg - dat de afgelopen vijf edities van de beker won - het in eigen huis toch nog zou moeten kunnen afmaken.

Tijdens de Henegouwse derby was Tre Demps de uitblinker. Demps scoorde twintig punten voor Bergen, drie meer dan de topschutter van Spirou, Scott Thomas.

De terugwedstrijden zijn voorzien voor zondag. De finale vindt op 11 maart plaats in Vorst Nationaal.

Uitslagen:

Bergen - Spirou Charleroi 71-63

Limburg United - BC Oostende 77-72

(belga)