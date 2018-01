Spelen met zand was nog nooit zo betoverend

Een Amerikaanse vlogger heeft zich gespecialiseerd in het maken van video’s waarin hij kinetisch zand in stukken snijdt. Ondertussen heeft de man - die anoniem wenst te blijven - al meer dan 700.000 fans of sociale media. De video’s van de ”experimenten” zijn niet enkel betoverend om naar te kijken: heel wat mensen vinden ze ook ontspannend en enkele moeders lieten al weten dat het geluid van het zand dat in stukken wordt gesneden een kalmerend effect heeft op hun autistische kinderen.

Sand Tagious gebruikt talloze instrumenten die zo in de keuken kunnen worden gevonden om het speciale zand aan te snijden en te pletten. De Texaanse man was naar eigen zeggen gefascineerd toen hij voor het eerst een video van kinetisch zand zag en besloot toen om er zelf mee te beginnen experimenteren.

“Ik wilde graag mijn eigen ontwerpen maken en zelf creatief te werk gaan. Vanaf dat moment ging mijn hobby een beetje een eigen leven leiden.”

Kinetisch zand is een materiaal dat speciaal werd ontworpen om sculpturen mee te maken en is eigenlijk niet meer dan gewoon zand dat werd overgoten met olie gemaakt van siliconen. Kijken terwijl het wordt bewerkt is echter enorm betoverend en helpt gestresseerde mensen ook om te ontspannen.