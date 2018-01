Mechelen ondanks nieuwe coach zwaar onderuit tegen Moeskroen

De crisis bij KV Mechelen is nog lang niet voorbij. Malinwa stelde deze week Dennis van Wijk voor als nieuwe coach maar een positief effect had de Nederlander nog niet. Hij zag een zielloos team met 0-2 verliezen van Moeskroen.

Dennis Van Wijk voerde vier wissels door vergeleken met de opstelling die ex-coach Aleksandar Jankovic dinsdag hanteerde tegen STVV. Paulussen moest dinsdag geblesseerd het veld verlaten en zat niet in de kern. Cobbaut, El Messaoudi en Verdier begonnen op de bank. In hun plaats speelden Vitas, Van Cleemput, Pedersen en de terugkerende Rits. Bij Moeskroen zat Anderlecht-doelwit Bolingi op de bank, Werner stond voor het eerst in 525 dagen nog eens in doel in een officiële match.

Malinwa begon vol goede moed aan de partij. Pedersen knikte al in de tweede minuut een kopkans naast. Moeskroen had het lastig en liep vooral achter de bal aan. Zeker Bandé liet zich gelden met enkele goede acties, maar zonder veel doelgevaar te creëren. Na dik twintig minuten trilden plots de netten van KV-doelman Coosemans maar Rotariu stond buitenspel. Terecht geen goal dus.

Acht minuten voor rust stond de 0-1 wel op het bord. Olinga wurmde zich voorbij Vitas en slingerde de bal voor het Mechelse doel, waar Mohamed zijn mannetje te snel af was. Coosemans kon niks beginnen tegen zijn loeiharde kopbal. Het werd plots heel stil in Mechelen, dat voor rust geen kans meer bij elkaar gevoetbald kreeg.

Foto: GMAX AGENCY

Pech voor KVM

Je zou denken dat KV Mechelen gemotiveerd uit de kleedkamers zou komen gezien de precaire situatie waar de ploeg zich in bevindt. Maar niets was minder waar. Na amper twee minuten in de tweede helft stond het al 0-2. Govea gooide een hoekschop voor doel, waar Van Cleemput werd afgetroefd door Rotariu. Coosemans kon alleen maar toekijken.

Van Wijk greep in en haalde zowel Mera als Kolovos naar de kant voor Cobbaut en Verdier. Niet veel later werd ook Sylla vervangen door Schoofs aangezien de Fransman er helemaal niets van bakte op het middenveld van Malinwa. Twee minuten later kreeg de thuisploeg zijn grootste kans. Rits liep het strafschopgebied binnen en legde voor, waarna Moeskroen de bal niet goed weg kreeg. Verdier nam het leer in één keer op de slof, maar zijn schot spatte uiteen op de paal.

Het zat niet mee voor KV Mechelen want iets later ging een puike vrije trap van Vitas rakelings naast en kon Pedersen een slecht weggebokste bal van Werner niet kadreren. Ook Rits kreeg een uitstekende mogelijkheid na voorleggen van Van Cleemput, maar zijn schot ging naast. Tien minuten voor tijd kreeg Rits de bal wel tussen de palen maar Werner duwde de bal in hoekschop. Coosemans hield Awoniyi in het slot nog van de 0-3.

Malinwa blijft zo troosteloos laatste in de Jupiler Pro League met 18 punten uit 24 wedstrijden en moet volgende week naar Anderlecht. Moeskroen is gedeeld achtste in de stand met 29 punten.