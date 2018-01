Penaltymisser van Hazard in 100e Bundesligamatch kost Mönchengladbach tweede plaats

Brussel - Thorgan Hazard heeft zijn honderdste wedstrijd bij Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga niet kunnen vieren met een overwinning. Op de 20e speeldag verloren de Borussen met 2-0 op het veld van Frankfurt. Hazard miste vanaf de penaltystip de 1-1.

Frankfurt opende voor eigen publiek het beste. Na een pijlsnelle counter had Marius Wolf in de vijfde minuut al de openingstreffer aan de voet, maar hij duwde het leer naast. Het was nadien lang wachten op doelgevaar. Doelman Yann Sommer moest na een kwartier naar de kant met een spierblessure. Zijn vervanger Tobias Sippel moest zich op slag van rust omdraaien. De infiltrerende Kevin-Prince Boateng (43.) werkte een voorzet van Timothy Chandler door de benen van Sippel: 1-0 aan de rust.

De Borussen knokten zich na de pauze in de partij, maar een gelijkmaker was de bezoekers niet gegund. Patrick Hermann besloot op de lat en ook een strafschop hielp Gladbach niet. Hazard nam zijn verantwoordelijkheid, maar de Rode Duivel schoot tegen de dwarsligger. Frankfurt stelde in de blessuretijd de zege veilig. Luka Jovic (90.+2) rondde een counter af.

In de stand klimt Frankfurt, dat vorig jaar nog nipt de degradatie ontweek, naar de tweede plaats met 33 punten. Dat zijn er wel al 14 minder dan Bayern München, dat zaterdag nog in actie komt. Borussia is zesde met 31 punten.