Westerlo smeert OH Leuven onverwachte nederlaag aan in Proximus League

Westerlo heeft vrijdagavond de 24e speeldag in de Proximus League (1B) ingezet met een stuntzege op het veld van OH Leuven, dat daardoor uitgeteld lijkt voor de tweede periodetitel. De Kemphanen wonnen met 0-1 dankzij een doelpunt van Benjamin De Ceulaer (23.).

De troepen van Bob Peeters kunnen de play-downs dan wel niet meer ontlopen, de zege is na 2 op 12 toch een opsteker. Westerlo geeft bovendien de rode lantaarn door aan Tubeke, dat zaterdag (20u30) nog in actie komt op het veld van Beerschot Wilrijk. OH Leuven doet een ontzettend slechte zaak. De Leuvenaars verzamelden 15 punten in de tweede periode en staan derde. Cercle Brugge kan OHL zaterdag (17u00) mits een overwinning in de West-Vlaamse derby tegen Roeselare op een nauwelijks overbrugbare kloof van 9 punten zetten.

Lierse, dat met 3 punten achterstand op Cercle nog mag hopen op de tweedeperiodetitel, sluit zondag in eigen huis de 24e speeldag af tegen Union.

