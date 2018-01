“Voor De Wever lijkt communicatie een thuismatch die met verbluffend gemak wordt gespeeld. Maar vergis u niet. Dit is strategie”

Heeft u gemerkt dat - naast het griepvirus - nu ook de verkiezingskoorts officieel in het land is? Er gaat geen dag voorbij zonder een of ander schandaal, een sterke uitspraak of een al dan niet openlijke schoffering van een politicus aan het adres van een collega-politicus. En in al die debatten, gesprekken en analyses is er één man die het politieke spectrum overheerst: de Grote Antwerpse Leider. Of het nu is met een controversieel opiniestuk of een perfecte pastiche van een iconische affiche van Louis Tobback uit 1995, Bart De Wever wist tientallen pagina’s kranten en ettelijke uren tv- en radioberichtgeving te vullen.