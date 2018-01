Zwaarlijvige hond kreeg bijna een spuitje, maar een intens dieet en veel sport redde haar leven

Toen een veel te dikke beagle naar een lokale afdeling van een dierenrechtenorganisatie werd gebracht, was het plan eigenlijk om haar te laten inslapen. Het onfortuinlijke dier woog meer dan dertig kilogram omdat haar baasje - die aan Alzheimer lijdt - haar maar eten bleef geven. Dankzij een streng dieet en heel veel lichaamsbeweging verloor ze in nog geen zes maanden tijd bijna twintig overtollige kilo’s. Nu kan de beagle weer vrij bewegen en is ze bijna klaar om geadopteerd te worden.

Honey de beagle woog meer dan dertig kilogram toen ze binnen werd gebracht bij de SPCA in de Amerikaanse stad Niagara Falls en kon amper nog bewegen. Haar buik sleepte over de grond en ze kon zichzelf enkel nog voortslepen door haar voorste pootjes te gebruiken. Honey poepte en plaste ook op zichzelf en had moeite met ademen door de overtollige kilo’s die ze meesleepte.

De eigenaar van Honey - een bejaarde vrouw - lijdt een Alzheimer, waardoor ze dikwijls vergat dat ze haar hond al eten had gegeven. Honey werkte zo elke dag veel te veel maaltijden achter de kiezen, waardoor ze maar bleef verdikken. Er werd dan ook gedacht dat Honey een verloren zaak was en het onfortuinlijke dier werd naar de dierenrechtenorganisatie gebracht om te sterven.

De zwaarlijvige beagle ging ook zwemmen Foto: SPCA Niagara Falls/Facebook

De SPCA van Niagara Falls wilde Honey echter nog niet opgeven. De medewerkers gaven haar gepaste medicatie, zetten haar op een streng dieet en stelden een rigoureus trainingsschema op. Honey ging twee keer per week naar een fitnesscentrum waar ze enkele uren oefeningen deed en begon met lopen op een loopband in het water, zodat bewegen iets makkelijker werd.

Twee kilogram

Een maand nadat ze in bij de organisatie aankwam, wierp al het harde werk al vruchten af en begon Honey als iets van haar overgewicht te verliezen. Toen het herfst werd, was Honey al heel wat fitter en merkten haar verzorgers al dat ze zich beter in haar vel voelde. Na zes maanden intensief sporten en diëten, verloor ze maar liefst achttien kilogram, was ze veel gelukkiger en had ze een nieuwe kans op een mooi leven.

Honey in december Foto: SPCA Niagara Falls/Facebook

“Ik was verrast hoe snel we resultaat zagen”, aldus Susan Cable, een vrijwilliger bij de SPCA. “Eens ze zich thuisvoelde en weer vrijer kon bewegen, ging ze er helemaal voor.” Haar verzorgers zouden graag hebben dat Honey nog een twee kilogram verliest. Dan heeft ze het perfecte gewicht voor een beagle van haar grootte en kan de zoektocht naar een liefhebbend adoptiegezin starten.