Nadat eerder deze week bekend raakte dat er 1.233 banen bij Carrefour België verdwijnen en onder meer de vestiging in de Genkse Shopping 1 gesloten wordt, begonnen alsmaar meer Carrefour-winkels uit protest hun deuren gesloten te houden. Wilt u weten of uw vestiging open is?

Carrefour heeft speciaal daarvoor een site opgericht waar ze doorheen de dag updates geven van de gesloten winkels. U kan hier checken of de vestiging bij u in de buurt al dan niet open is.