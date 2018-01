Transgender Hayfa: “Ik ben een schande voor de moslimgemeenschap. Een drugsdealer wordt hier met meer respect behandeld dan transgenders”

Op Eén startte deze week de documentairereeks ‘M/V/X’, waarin vijf transgenders een blik in hun leven geven en getuigen over hoe moeilijk het is om een plaats in onze samenleving te vinden. Voor moslima Hayfa is de transitie van man naar vrouw mogelijk nog moeilijker. Zij is zowat persona non grata in de moslimgemeenschap en voor haar familie. “Ik wil het pad effenen voor transgenders binnen de moslimgemeenschap. Al moeten mijn voeten daarvoor bloeden.”

We spreken af om twee uur in de namiddag in het appartement van Hayfa in de Seefhoek in Antwerpen, op een steenworp van Borgerhout. Twee uur is inmiddels drie uur geworden als Hayfa de deur opent. “ ...