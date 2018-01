Bart De Wever: “Limburgse CD&V is zeer goed in het sluiten van voorakkoorden tegen ons”

“Het is altijd hetzelfde: de cola light is vervallen”, zegt Bart De Wever na wat rommelen in de koelkast van Peter De Roover, fractieleider in de Kamer. Daarna zet de “schaduwpremier” zich onder een grote landkaart, toeval of niet, pal onder Soedan. Eerst heeft hij minister Steven Vandeput nog aangeraden om iets aan zijn buik te doen, al zou dat tegelijk ook slecht zijn voor zijn electoraal gewicht. De Wever gooide deze week nog een nieuw verkiezingsthema op tafel: de open grenzen. Maar eerst moet hij nog andere verkiezingen winnen: de lokale en daar spelen andere machtsregels. Namelijk die van voorakkoorden. “De Limburgse CD&V is zeer actief in het sluiten van voorakkoorden tegen ons waar ze kunnen en waar ze dat niet kunnen, doen ze alsof ze onze grootste vrienden zijn.”