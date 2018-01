Kevin Abbring en Pieter Tsjoen schuiven op naar podium in WRC2 Monte Carlo

Kevin Abbring en Pieter Tsjoen (Ford Fiesta R5) hebben zich na de vrij dramatische openingsdag in de Monte Carlo uitstekend herpakt op dag 2. Nadat ze donderdag ruim 8 minuten verloren door een lekke band en remproblemen schoven ze vrijdag op naar de 16e plaats in het algemeen klassement en de derde plaats in WRC2.

“Al bij al hebben we een goede dag beleefd”, opende Pieter Tsjoen. “Al blijft het opletten in de Monte Carlo. De eerste 2 ritten van de dag waren goed maar in de 3e rit staken de remproblemen plotseling de kop op waardoor we tegen een paaltje botsten. Gelukkig brak het wiel net niet af en konden we, met het nodige tijdverlies, de finish bereiken. Deze namiddag waren de weersomstandigheden bijzonder moeilijk. Een verkeerde bandenkeuze deed ons opnieuw tijd verliezen maar de scratch in WRC2 in de laatste rit van de dag geeft vertrouwen.”

“Om helemaal tevreden te zijn van deze dag waren we net iets te onregelmatig”, besloot Tsjoen. “De zege in WRC2 mogen we vergeten. Kopecky heeft 9 minuten voorsprong. De tweede plaats is wel nog mogelijk. De kloof met De Mevius bedraagt amper 30 seconden. Maar in de Monte Carlo weet je nooit. Zaterdag zijn er enkele ritten met sneeuw en ijs. Deze wedstrijd is dus nog lang niet gereden. We moeten er blijven in geloven, op het juiste moment pushen maar vooral finishen en punten pakken.”

Sterk debuut van Guillaume de Mevius

Guillaume de Mevius (Peugeot 208 T16) maakt indruk bij zijn debuut in het WK rally. De zoon van Grégoire de Mevius, tweevoudig wereldkampioen bij de standaardwagens, is tijdens de tweede dag van de Monte Carlo opgeschoven naar de 15e plaats algemeen. In de WRC2-klasse staat de Belg op een onverhoopte tweede plaats.

“Die tussenstand is fantastisch. Onverhoopt eigenlijk”, stak De Mevius na afloop van wal. “De reden waarom we zo hoog staan is omdat we de voorbije twee dagen foutloos zijn gebleven. Dit is een bijzonder moeilijke wedstrijd. Mijn opdracht is ervaring opdoen. Tijdens de wedstrijd hebben we heel veel dingen ontdekt. Zaken die ons tijdens de verkenningen niet zijn opgevallen of die we niet wisten. Het wel of geen grip hebben bijvoorbeeld, de rempunten zoeken enzovoort. Onze nota’s hebben we constant moeten bijwerken. Maar kijk, zo leer je dingen. Daarvoor zijn we hier. De ene rit voel ik me al wat meer comfortabeler dan de andere. Ik rijd mijn eigen koers en weet dat ik niet zo snel ben als de rijders voor mij. Met het resultaat ben ik ook niet bezig. Pas toen we in het servicepark aankwamen vernam ik dat we 15e stonden en 2e in WRC2.”