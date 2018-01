Eline Berings loopt haar beste jaarprestatie op ISTAF in Berlijn

Eline Berings is vrijdag op de ISTAF-atletiekmeeting in de Duitse hoofdstad Berlijn op de negende plaats geëindigd op de 60 meter horden. Onze 31-jarige landgenote legde de afstand in 8.19 af, en verbeterde zo haar beste tijd van het seizoen met een tiende van een seconde. Het persoonlijke record van Berings bedraagt 7.92 uit maart 2009 in Turijn.