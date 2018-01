Hasselt wil vervuilende auto’s tegen 2020 uit stad

Hasselt -

Vanaf 2020 wil de stad Hasselt vervuilende auto’s bannen uit het centrum. Het onderzoek naar die invoering is gestart. “We zitten in de eerste fase”, zegt schepen van Milieu Joost Venken (Groen). “We onderzoeken nu waar we de zone willen invoeren. Enkel voor de kleine ring? Of binnen de grote ring?” In grensgemeente Maastricht denkt de lokale wethouder dan weer aan een milieuvignet naar Duits model om de luchtkwaliteit van de stad op te krikken.