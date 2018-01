“Als ge uit de bak komt, zijt ge nobody”

Lummen -

“Of mijn ouders me ooit gewaarschuwd hebben dat ik op het verkeerde pad zat? Niet bepaald. Moeder hielp achteraf zelfs de buit tot op de frank natellen. Het is ooit gebeurd dat er daarna opeens 200.000 frank (5.000 euro) verdwenen was. Maar ik heb er nooit iets tegen haar over gezegd”, lacht Danny Vanhamel (62). Voor het eerst in 22 jaar weer een vrij man. Want sinds eind 2017 zitten ook de laatste voorwaarden aan zijn vrijlating erop, waardoor de Lummense ex-gangster officieel zijn gevangenisstraf van levenslang voor de ontvoering van Anthony De Clerck (11) heeft uitgezeten.